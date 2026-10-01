Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
Пнд, 09
Втр, 10
ЦБ USD 82.14 0.35 07/11
ЦБ EUR 92.19 0.03 07/11
Нал. USD 82.66 / 84.20 08/11 07:00
Нал. EUR 92.00 / 94.39 08/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменится в Дядьково к 2029 году: дороги, мост-дублёр и новый жило...
Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, п...
5 ноября 12:01
1 181
«Прайм-Стоматология» — в топ-10 клиник региона по премии ПроДокторов 2...
Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Ря...
5 ноября 11:25
680
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
5 701
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
16 359
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Денис Стельмах. Неоклассический концерт
29 ноября в 19:00
Концерты

Денис Стельмах. Неоклассический концерт

Библиотека им. Горького

Денис Стельмах — молодой пианист и композитор из Архангельска, чье творчество уже на протяжении десяти лет пленяет сердца людей по всему миру своей искренностью и простотой. Музыка Дениса — честная и широкая, играющая в ассоциации и по-настоящему от сердца. Грустная и лиричная, свободная и чистая, глубокая и прозрачная: композиции без слов, полные смысла и рассказов о чувствах, переживаниях композитора. Заключённые в изящную эмбиентно-фортепианную звуковую оболочку, они навевают яркие ностальгические образы о давно ушедших временах беззаботного детства и цветущей глубокими чувствами юности, когда каждый день казался нам предвестником чего-то подлинно удивительного, качественно нового и светлого.

Возраст
12+
Жанры
Неоклассика