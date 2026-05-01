Дени и Мэни. В кино!

В центре сюжета — история дружбы, которой предстоит пройти серьезное испытание. Когда Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Антон Калинкин, Руслан Князев, Джаник Файзиев
- Актёры
- Дени, Мэни, Степан Девонин, Ольга Веникова, Руслан Князев, Виктория Разумейко, Артем Ткаченко, Евгения Медведева, Дмитрий Хрусталев, Александр Котт, Никита Дювбанов, Влад Лисовец, Лира Кекеева, Жаныл Асанбекова
- Продолж.
- 70 мин.
- Премьера
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4 июня 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия