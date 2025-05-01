1 июня, в Международный день защиты детей, городские парки и площадки оживут радостью и весельем! Представляем афишу мероприятий, которые подарят вашим детям незабываемые впечатления и улыбки.
11:00 — ПРАЗДНИК «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО» Площадь перед Рязанским дворцом культуры и искусства
11:00 — 15:00 — ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСТВА ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ Лесопарк
12:00 — «МИР НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА» Площадь перед МКЦ
14:00 — «СТРАНА ВООБРАЗИЛИЯ» Нижний городской сад
15:00 — «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» Зеленый театр ЦПКиО
15:00 — ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «САМЫЙ ДЕТСКИЙ ДЕНЬ» Сквер 50-летия Октября
16:00 — ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «СПАСАЕМ ЛЕТО» Рязанская ВДНХ
18:00 — «ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО, ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
18:00 — «СЧАСТЬЕ В ДЕТСКИХ ЛАДОШКАХ» Парк имени Гагарина, Летняя эстрада
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