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День защиты детей
1 июня в 11:00
Праздники

День защиты детей

Городской парк

1 июня, в Международный день защиты детей, городские парки и площадки оживут радостью и весельем! Представляем афишу мероприятий, которые подарят вашим детям незабываемые впечатления и улыбки.

11:00 — ПРАЗДНИК «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО» Площадь перед Рязанским дворцом культуры и искусства

11:00 — 15:00 — ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСТВА ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ Лесопарк

12:00 — «МИР НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА» Площадь перед МКЦ

14:00 — «СТРАНА ВООБРАЗИЛИЯ» Нижний городской сад

15:00 — «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» Зеленый театр ЦПКиО

15:00 — ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «САМЫЙ ДЕТСКИЙ ДЕНЬ» Сквер 50-летия Октября

16:00 — ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «СПАСАЕМ ЛЕТО» Рязанская ВДНХ

18:00 — «ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО, ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

18:00 — «СЧАСТЬЕ В ДЕТСКИХ ЛАДОШКАХ» Парк имени Гагарина, Летняя эстрада

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