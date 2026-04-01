День защиты детей -2026

30 и 31 мая, а также 1 июня в Рязани отметят День защиты детей. Для юных рязанцев и их родителей организуют спектакли, забеги, концерты и другие интересные мероприятия.
30 МАЯ
- 11.00 — 14.00 Детский праздник «Рязань — детям», Нижний городской сад
31 МАЯ
- 09.00 — 13.00 Благотворительный забег «Спорт во благо», Фестиваль детства, Лесопарк
- 12.00 Праздник детства, Зеленый театр, ЦПКиО
- 13.00 — 17.00 Фестиваль Движения Первых, Парк Рязанского Дворца Первых
- 17.00 Праздник «Пусть всегда буду Я!», Площадь перед МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани
1 ИЮНЯ
- 11.00 Праздник «Навстречу солнцу!», Центральная детская библиотека
- 12.00 Детский спектакль, ЦГБ им. Есенина
- 13.00 Игровая программа «День детских удовольствий», Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани»
- 17.00 Праздник, посвященный Дню защиты детей!, Уличная сцена Рязанского Дворца молодежи
- 17.30 Концерт детского музыкального театра «Созвездие Добра» «Добро пожаловать в детство», Площадь перед МБУК «МКЦ г. Рязани»
- 18.00 Детская программа «Здравствуй, лето — праздник детства», Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
- 18.00 Музыкально-просветительская программа «Сказки народов России», Ступени Рязанской областной филармонии в Нижнем городском саду
