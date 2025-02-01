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День защитника Отечества в Константинове
23 февраля в 13:00
Праздники

День защитника Отечества в Константинове

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

23 февраля в нашей стране отметят праздник мужества, доблести и любви к Родине. Приглашаем вас посетить мероприятия в честь праздника, которые подготовил музей С.А. Есенина в Константинове и Спас-Клепиках!

По доброй традиции в День защитника Отечества в музее-заповеднике состоится концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница». Коллектив под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова представит зрителям новую программу.

В 13.00 в киноконцертном зале артисты исполнят песни военных и послевоенных лет, патриотические музыкальные произведения на стихи современных рязанских авторов. Гости услышат марш «Прощание славянки», под который солдаты отправлялись на фронт, любимую многими «Смуглянку», «Священную войну», песню «Эх, дороги», написанную в победном 1945 году и многие другие.

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