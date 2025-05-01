Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
22°
Срд, 18
15°
Чтв, 19
17°
ЦБ USD 78.51 -0.49 17/06
ЦБ EUR 90.94 0.93 17/06
Нал. USD 79.90 / 80.00 17/06 16:15
Нал. EUR 91.01 / 92.50 17/06 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
4 часа назад
415
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
18 977
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
32 972
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
42 810
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
День села Ижевское
21 июня в 09:00
Праздники

День села Ижевское

Ижевское

В июне 1832 года, в день памяти священномученика Тимофея Прусского (по старому стилю — 10 июня, по новому — 23-го) император Николай I завизировал договор о самовыкупе ижевских крестьян у помещика Николая Демидова. Это один из самых масштабных выкупов на волю в истории России. Ижевляне ежегодно отмечали его «как день великого праздника с воспрещением работать». Результаты этой свободы и колоссального труда, который за нею последовал, — высокий уровень жизни местных крестьян, самобытная кирпичная архитектура, большое количество предприятий.

В 1914 году ко Дню самовыкупа также приурочили создание в Ижевском вольной пожарной дружины. Своеобразный «День независимости» стали отмечать по-новому: с парадом пожарных и спектаклем. И отмечали до 1930-х. Благодаря репортажам в газетах и снимкам сельского фотографа Ивана Филатова мы знаем, как проходил День села в 1914 году.

С 2024 года мы отмечаем его в ближайшую к 23 июня субботу.

Что будет?

09:00-11:00 ЛИТУРГИЯ В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ В этом году к причту Казанского храма присоединятся священники Спасского северного благочиния.

11:00 ОТКРЫТИЕ Приветствие главы села, выступления официальных лиц.

11:20 ПАРАД ПОЖАРНЫХ По Красной улице к Казанскому храму проедут пожарные машины, а жители Ижевского пройдут с портретами известных односельчан.

11:30 МОЛЕБЕН И ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ Традиционное фото всех участников праздника со второго этажа бывшего здания волостного правления.

12:00-17:00 МАСТЕР-КЛАССЫ, ЭКСКУРСИИ, ЯРМАРКА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ На Базарной площади будет действовать ярмарка ифотозоны, здесь вас научат лепить из глины, ковать металл, звонить в колокола, делать игрушки из сена и подковы изджута. Отсюда же отправятся две пешие экскурсии по селу.

Музей К. Э. Циолковского будет ждать гостей на сборные экскурсии: в 13:30 в главном здании 8 на Зелёной улице, 23, и в 14:30 в доме-усадьбе 7 на улице Циолковского, 210.

Также в 14:30 у моста на озере состоится показательное выступление команды по SUP-поло, а в зоне развлечений расположится батут для детей.

12:00-18:00 КОНЦЕРТЫ На Базарной площади с 12:00 до 14:00 выступят ансамбль «Нежность» и солисты, а в 17:00 специальные гости из Москвы — творческое объединение «Петр Валентинович». Между выступлениями глава села Елена Шаврина вручит подарки жителям в разных номинациях.

15:00-17:00 ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ Анна Дульнева из Рязанского историко-архитектурного музея заповедника расскажет о старинных головных уборах Ижевского, Евгения Працко из Музея К.Э. Циолковского — о наших земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне, а Никита Гирин и Андрей Меркунов — о кузнеце Антоне Воронкове, который убедил ижевлян выкупить себя у помещика.

20:00-22:30 ДИСКОТЕКА

Возраст
0+