День рождения музея-заповедника С.А. Есенина. Счастье созидать! 25 июля состоится радостное и значимое событие для нас — 61 год со дня основания Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.

Возраст места определяется не только цифрами, но и преданностью сотрудников и гостей. В этот день отходим от традиции: не именинник принимает дары, а мы радуем вас подарками, ведь ваши тёплые слова и неподдельные эмоции бесценны.

Все мероприятия в этот день бесплатные. Однако обращаем ваше внимание, что вход на территорию музея осуществляется по билетам: единому (с посещением экспозиций) или прогулочному. Давайте познакомимся с программой события.

Официальная часть:

12:00 — возложение цветов к памятнику поэту под аккомпанемент музейного ансамбля «Радуница» на усадьбе родителей С.А. Есенина.

13:00 — торжественное открытие праздника на Главной сцене, награждение сотрудников музея-заповедника, концерт «Радуницы»

Главная сцена:

14:00 — выступление рязанской группы «Лыбедь».

15:00 — концерт музейного ансамбля «Есенин-квартет».

16:00 — выступление группы «ВЕЧЁРКА».

А теперь перейдём к подаркам от сотрудников музея-заповедника. На некоторые мероприятия необходима регистрация:

Аудиопроменад «Есенин-страна: формула Константинова». Новый взгляд на поэзию и место, где родился поэт. Благодарим генерального спонсора ООО «Газпром трансгаз Москва» за поддержку проекта. 11:00, 12:30, 17:00;

Авторская экскурсия «Константиновские наличники» о тайнах деревянных узоров на окнах малой родины Сергея Есенина 14:30, 16:00;

Экскурсия по экологической тропе «Константиновское подгорье»: путешествие на сто лет назад в мир детских воспоминаний поэта 11:00, 14:00, 15:00;

Обзорная экскурсия «Родное и близкое…» — идеальный способ завершить праздничный день 18:30;

Мастер-класс по акварели в константиновских тропиках — музейной оранжерее: узнаете секреты и тонкости рисования цветов и растений с натуры 14:00, 16:00, 18:00;

Выставка эпистолярного наследия С.А. Есенина в доме священника И.Я. Смирнова. Кураторские комментарии помогут обратить внимание на то, что спрятано за строками поэта с 12:00 до 16:00;

Подпись музейной открытки в Константиновской школе: создание сувенира на память о дне рождения музея-заповедника в 12:30, 14:00, 15:30;

Музейное занятие по истории грамоты в Константиновской школе: погружение в учёбу Сергея Есенина и решение заданий из учебников начала XX-го века с 15:00 до 17:00;

Мастер-класс по колокольному звону на зелёной площадке у Константиновского храма с 13:00 до 14:30.

И это ещё не всё!

Вас также ждут музейный квартирник, аудиоспектакль по поэме «Анна Снегина» в прочтении главного научного сотрудника — К.П. Воронцова, концерт колокольного звона, игровая зона, праздничное угощение и многое другое.