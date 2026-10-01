День рождения кота Леопольда

Самый любимый, самый знаменитый, самый добрый и безобидный кот в мире – это Леопольд! Довольный, добродушный, мышей не ловит, уважает! Мышам бы радоваться – так нет! Не могут мыши терпеть такого беспорядка, вот и строят козни Леопольду. И самый их грандиозный план впереди. Ведь у кота Леопольда скоро День рождения! Ну чем не повод набезобразничать по-настоящему, надо же постараться изо всех сил! Веселая история вечной вражды кошек и мышей заканчивается примирением, и в конце звучат самые прекрасные слова: «Ребята, давайте жить дружно»!