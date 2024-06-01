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День молодежи | Фестиваль Голос улиц
29 июня в 08:00
Праздники

День молодежи | Фестиваль Голос улиц

ЦПКиО

29 июня ждем вас на Дне молодежи!

Будем работать на двух площадках: утром на мини-футбольном турнире на ЦСК, днем и вечером в Центральном парке культуры и отдыха.

В 11:00 для всех желающих пройдет мастер-класс по хаус дэнс.

Что же будет днем?

Фестиваль уличной культуры и спорта «Голос улиц».

В это же время для вас будут действовать еще три интерактивных пространства и лекторий, где каждый сможет принять участие в активностях и узнать много нового.

Завершим наш день финалом танцевальных батлов и вечеринкой под открытым небом!

Приходи сам и бери своих друзей!

Возраст
12+