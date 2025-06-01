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День молодежи-2025
28 июня в 10:00
Праздники

День молодежи-2025

Рязанская ВДНХ

28 июня в Рязани мероприятия, посвященные Дню молодежи, состоятся на двух городских пространствах.

На Рязанской ВДНХ всех гостей будут ждать танцевальные события, мастер-классы для молодых семей и туристов, свободный пленэр и интерактивные площадки, а также Маркет молодых, на котором желающие смогут приобрести продукцию молодых предпринимателей. Начнется день с зарядки, а закончится концертом молодых исполнителей.

На территории Дома молодежи Рязанской области можно будет разучить традиционные танцы и иностранные языки, узнать победителей настольных игр по социальному проектированию, посетить открытые лекции, научиться сажать цветы, обменять все свои вещи на свопе, собрать килограммы корма для животных, спеть любимые песни на квартирнике и провести интеллектуальную игру по молодежным трендам. Вход на все площадки свободный, а участие в мероприятиях бесплатное.

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