День города

Совсем скоро наш город отметит 929 лет со дня основания. Вы уже можете ознакомиться с афишей мероприятий на 30 и 31 августа.

Общегородские мероприятия начнутся 30 августа. Они будут объединены уже известными рязанцам персонажами: Рязанском Косопузом, Забавой Путятишной, Евпатием Коловратом и Авдотьей Рязаночкой.

Интерактив «Рязанский косопуз — и швец, и жнец, и на дуде игрец» в ЦПКиО предложит поучаствовать в интересных мастер-классах, играх и квестах.

На этой же площадке праздник продолжится музыкальным кубком КВН «Поющий косопуз — 2024».

Вечером Подбелка будет наполнена музыкой — там пройдет фестиваль уличных музыкантов.

Завершится праздничный день большим концертом на Лыбедском бульваре — в нем примут участие Ольга Кормухина и Алексей Белов.

31 августа будет много интересных мероприятий: рыбатлон на Рюминском пруду, гастрономический фестиваль и концерт на Лыбедском.

День первый

В пятницу, 30 августа, с 14.00 до 17.00 на площади перед Зелёным театром в ЦПКиО пройдет фестиваль культурных активностей «Рязанский косопуз — и швец, и жнец, и на дуде игрец». Ведущий и главный герой — Косопуз — познакомит гостей с творчеством воспитанников рязанских школ искусств и предложит поучаствовать в увлекательных мастер-классах, квестах, народных и интеллектуальных играх. Песни, танцы, занимательные конкурсы, фото зоны, аква-грим и много других сюрпризов и подарков ждут участников праздника.

В этот же день в 17.00 на сцене Зеленого театра пройдет четвертый музыкальный Кубок Губернатора «Поющий Косопуз-2024». За фигурки Косопузов трех степеней будут бороться команды КВН со всей России. В завершение фестиваля состоится концерт вице-чемпиона Высшей лиги КВН — команды «Ровеньки» из города Орел.

Специально ко Дню города для Рязанского косопуза готовят веселую песню. Музыку к ней написал Виктор Артамонов, стихи — Валерий Рыжков. Ее премьера состоится в первый день праздника в ЦПКиО.

День второй

31 августа на Лыбедском бульваре пройдет большая развлекательная программа «Влюбись в Рязань». Пространство от цирка до Астраханского моста будет посвящено гастрономическому фестивалю. Ярким аккордом фестиваля станет салатный баттл и большая рязанская сковорода.

Пространство от Астраханского до Брессюирского моста займут резиденции четырех главных персонажей. В резиденции Авдотьи Рязаночки пройдут мастер-классы, исторические игры, викторины и конкурсы. А также дефиле с модными показами от рязанских дизайнеров. Площадка около Почтамта будет посвящена музеям. Здесь гости праздника познакомятся с экспонатами частных музеев и Рязанского музея путешественников. В программе: лектории, мастер-классы, интерактивы.

В 12:00 танцевальной зарядкой откроются резиденции Забавы Путятишны, Рязанского Косопуза и Евпатия Коловрата. Танцоры передадут эстафету программе «Разные культуры, единый и дружный мир», специальным гостем которой станет участник шоу «Голос» Мажд Акрут.

Под Брессюирским мостом развернется забавный хоровод от представителя фестивального движения «Хороводы России» Анастасии Стрельцовой. В 14:00 на сцене у «Старого города» начнется интерактивная программа главных персонажей праздника. Специальным гостем этой площадки будет участник телепередачи «Привет, Андрей» — гармонист Алексей Симонов. В 16:00 на этой же сцене у «Старого города» пройдет программа «Таланты нашего двора».

Пространство от Брессюирского моста до стадиона «Спартак» будет посвящено спорту. Здесь все желающие смогут поиграть в лапту и шахматы. Рязанцы увидят показательное шоу по силовой акробатике «Дотянись до Рязани», соревнование по велофристайлу и скейтбордингу, а также финал матча Кубка города Рязани по футболу. На площадке состоится турнир по пионерболу и «Веселые старты» среди семейных команд. Также здесь можно будет записаться в спортивную школу.