День города-2026

Основные события стартуют 28 августа. Праздник развернётся на центральных городских площадках, а также локально — во дворах и парках.

В этом году День города станет по-настоящему семейным праздником: жителей и гостей ждут концерты, спортивные соревнования, творческие площадки и развлечения для всех возрастов.

28 августа праздничные мероприятия откроет молебен во славу города — он состоится в Христорождественском соборе Кремля.

В 15:00 начнётся межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Духовая палитра России». Соорганизатор мероприятия — Духовое общество имени Валерия Халилова. В Нижнем городском парке, рядом с филармонией, пройдут сольные выступления духовых оркестров. В 17:00 состоится сводное выступление духового оркестра — в нём примут участие около двухсот музыкантов под руководством главного дирижёра, заслуженного деятеля искусств Михаила Брызгалова.

К вечеру Рязань погрузится в праздничную атмосферу: яркие выступления на площадках Муниципального культурного центра и Рязанского дворца молодёжи станут музыкальным прологом к главному дню.

29 августа День города откроется торжественным приёмом в Рязанском ТЮЗе в 11:00. В ходе церемонии представят новых почётных граждан и вручат награды, подчеркнув вклад талантливых и трудолюбивых земляков в развитие города.

В 12:00 в Кремлёвском сквере пройдёт областной пленэр. Впервые преподаватели художественного искусства будут писать город с самой колокольни.

С 14:00 начнутся мероприятия на главных городских локациях. В Верхнем городском саду стартует программа «Голоса улиц». Гостей ждёт увлекательный маршрут по тематическим интерактивным «домам»: от кинозала и дома творчества до детской площадки и спортивной зоны. Участников ожидают конкурсы, мастер‑классы и викторины.

Лесопарк станет ареной спортивных состязаний: эстафеты и соревнования завершатся в 20:00 боксёрским турниром «Битва 931». Участие прославленного тяжеловеса Александра Поветкина сделает этот вечер одним из самых зрелищных.

На Лыбедском бульваре с 14 до 20 часов пройдёт гастрофестиваль: дегустации, кулинарные шоу и уличная еда от ведущих рестораторов станут вкусным акцентом праздничного дня.

В 15:00 в Нижнем городском саду представят уникальный просветительский проект «Азбука Рязани» для юных горожан. Ребята отправятся в увлекательное путешествие по родному городу и в алфавитном порядке познакомятся с его знаковыми памятниками, историческими местами и городскими легендами.

В 17:00 на территории Рязанского Дворца Первых состоится вечер‑открытие «Ожившая легенда». Гостей порадует самый любимый и известный фонтан Рязани, а эстрадный оркестр под управлением маэстро Максима Бабия представит яркую программу под открытым небом.

30 августа праздник продолжится в каждом районе. Центрами притяжения станут ДК «Приокский», Зелёный театр и КДЦ «Октябрь». Пройдёт более 20 дворовых мероприятий от ТОС. Главное событие дня — открытие обновлённого Воскресенского сквера, который стал лидером народного голосования.

Кроме того, с 27 по 30 августа в областном центре состоится Международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS SKATE CUP 2026. В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из более чем 25 стран, включая Аргентину, Бразилию, Индию, Иран, Китай, Кению, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Турцию, Эфиопию и ЮАР. Спортсмены будут соревноваться в скейтбординге, роллер‑спорте и самокатах. Одна из главных площадок BRICS SKATE CUP — спортивный участок Лыбедского бульвара с парком экстремальных видов спорта. Гостей ждут деловая дискуссия, выставки, презентации книг и выступления звёзд спорта.