Новые хозяева загородной гостиницы нанимают девушку-демонолога изгнать призрака, пугающего посетителей. Айри быстро понимает, что это демон и он одновременно принадлежит как миру мертвых, так и миру живых. Главное правило Айри — никогда не работать ночью. Но чтобы победить этого демона, ей придется вступить во тьму, какой бы жуткой она ни казалась.