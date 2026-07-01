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Демонолог

Новые хозяева загородной гостиницы нанимают девушку-демонолога изгнать призрака, пугающего посетителей. Айри быстро понимает, что это демон и он одновременно принадлежит как миру мертвых, так и миру живых. Главное правило Айри — никогда не работать ночью. Но чтобы победить этого демона, ей придется вступить во тьму, какой бы жуткой она ни казалась.

Страна
Япония
Режиссёр
Дейв Бойл
Актёры
Моэка Хоси, Куруми Инагаки, Кэнто Каку, Таэ Кимура, Бокудзо Масана, Муцуо Есиока
Продолж.
104 мин.
Премьера
13 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Научная фантастика, Фэнтези, Фильм ужасов, Криминал

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