Новые хозяева загородной гостиницы нанимают девушку-демонолога изгнать призрака, пугающего посетителей. Айри быстро понимает, что это демон и он одновременно принадлежит как миру мертвых, так и миру живых. Главное правило Айри — никогда не работать ночью. Но чтобы победить этого демона, ей придется вступить во тьму, какой бы жуткой она ни казалась.
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Дейв Бойл
- Актёры
- Моэка Хоси, Куруми Инагаки, Кэнто Каку, Таэ Кимура, Бокудзо Масана, Муцуо Есиока
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
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13 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Научная фантастика, Фэнтези, Фильм ужасов, Криминал