Дело «Мальдорор»

1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку.
- Режиссёр
- Фабрис Дю Вельц
- Актёры
- Антони Бажон, Альба Гайя Беллуджи, Алексис Маненти, Сержи Лопес, Лоран Люка, Давид Мюржья, Любна Азабаль, Жаки Берруайе, Беатрис Далль, Мелани Дуте, Феликс Марито
- Продолж.
- 155 мин.
- Премьера
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2025-04-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма