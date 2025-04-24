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Дело «Мальдорор»

1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку.

Режиссёр
Фабрис Дю Вельц
Актёры
Антони Бажон, Альба Гайя Беллуджи, Алексис Маненти, Сержи Лопес, Лоран Люка, Давид Мюржья, Любна Азабаль, Жаки Берруайе, Беатрис Далль, Мелани Дуте, Феликс Марито
Продолж.
155 мин.
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма

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