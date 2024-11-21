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Декодер. Игра гения

1940-е годы. Мир охвачен хаосом. Расшифровка вражеских кодов становится ключом к победе. Молодой математик, случайно раскрывший один из самых сложных шифров, оказывается втянут в решение задач секретного подразделения.

Режиссёр
Чэнь Сычэн
Актёры
Лю Хаожань, Джон Кьюсак, Чэнь Даомин, Дэниел У, Ю Фэйхон, Чэнь Сычэн, Жэнь Луяо, Чэнь Юйсы, Ван Ютянь, Чжоу Ю, Чжу Чжу, Цао Цуйфэнь, У Яньшу, Сюй Хуаньшань, Ван Баоцян
Продолж.
156 мин.
Премьера
2024-11-21 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Триллер, Драма, Война

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