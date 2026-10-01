Валера — безупречный шофер с 30-летним стажем. В тот момент, когда его псу Линкольну нужна дорогостоящая операция, он теряет работу. Валере срочно нужен любой источник дохода, и неожиданно к нему подкатывает умное суперсовременное такси. Машина со встроенным искусственным интеллектом, умеющая разговаривать и ездить самостоятельно, без водителя, делает герою весьма выгодное предложение: чтобы не пугать пассажиров отсутствием человека за рулем, Валера должен притворится ее водителем и помочь выполнить главную миссию — добиться высокого рейтинга, за что получит все заработанные от совместных поездок деньги. Для Валеры на кону — жизнь его больной собаки, для такси — собственное существование.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Владимир Котт
- Актёры
- Юрий Стоянов, Ирина Безряднова, Александр Ревенко, Полина Денисова, Григорий Багров, Александр Аверин, Евгений Егоров, Олег Каменщиков, Альбина Кабалина, Виктория Богатырева, Денис Васильев, Татьяна Орлова, Олеся Иванченко, Ольга Тумайкина, Дмитрий Колчин, Джулия Аммади
- Продолж.
- 84 мин.
- Премьера
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19 ноября 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия