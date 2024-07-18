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Дастур. Проклятие невесты

Есть вещи страшнее смерти… Когда молодую девушку из отдаленного аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена, его отец делает все, чтобы замять дело. Единственный выход для всех — свадьба, как и полагается по местным традициям. Однако с переездом девушки в дом новоиспеченного мужа все виновные начинают умирать при мистических обстоятельствах…

Режиссёр
Куаныш Бейсек
Актёры
Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов, Ануар Баймухаев, Асет Есжан
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-07-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Научная фантастика, Фильм ужасов

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