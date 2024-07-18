Дастур. Проклятие невесты

Есть вещи страшнее смерти… Когда молодую девушку из отдаленного аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена, его отец делает все, чтобы замять дело. Единственный выход для всех — свадьба, как и полагается по местным традициям. Однако с переездом девушки в дом новоиспеченного мужа все виновные начинают умирать при мистических обстоятельствах…
- Режиссёр
- Куаныш Бейсек
- Актёры
- Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов, Ануар Баймухаев, Асет Есжан
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2024-07-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика, Фильм ужасов