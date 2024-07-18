Дастур. Проклятие невесты

Есть вещи страшнее смерти… Когда молодую девушку из отдаленного аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена, его отец делает все, чтобы замять дело. Единственный выход для всех — свадьба, как и полагается по местным традициям. Однако с переездом девушки в дом новоиспеченного мужа все виновные начинают умирать при мистических обстоятельствах…