Дастур: Проклятие

Приехав к бабушке в отдаленный аул, Дана вскоре понимает жуткую тайну его жителей: детей здесь по древнему обряду приносят в жертву. И пока девочку готовят к жестокому ритуалу, ее мать в городе вместе со следователем раскрывает цепочку исчезновений, повторяющихся каждые 12 лет, и выходит на след проклятого места. Спасение приходит в последний момент, но победа над злом требует страшной жертвы…
- Режиссёр
- Алишер Утев
- Актёры
- Абылайхан Айнабеков, Алихан Идришева, Бахытжан Альпеисов, Фариза Ескермес, Алдияр Жапарханов, Аяна Азылхан
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
26 марта 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов