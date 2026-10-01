«Цветы для Элджернона» — спектакль по культовому произведению Дэниела Киза, об умственно отсталом человеке, участвующем в эксперименте по повышению интеллекта. Чарли Гордон — уборщик с интеллектом ребёнка. Он мечтает стать умным, потому что верит: тогда жалость окружающих сменится любовью. Учёные предлагают ему экспериментальную операцию, уже успешно испытанную на лабораторной мыши Элджерноне. Чарли соглашается — и вскоре его способности превосходят знания собственных учителей. Но гениальность открывает ему не только новые возможности, но и жестокую правду: люди, которых он считал друзьями, годами над ним издевались. Чем яснее Чарли понимает мир, тем острее ощущает боль и одиночество. А когда выясняется, что результаты эксперимента могут оказаться временными, приходит страх: вернуться в прежнюю «темноту» теперь гораздо страшнее, чем никогда из неё не выходить. Спектакль о цене прогресса, потребности в любви и праве каждого человека на уважение. История, которая заставляет задуматься, что делает нас людьми и почему ум не гарантирует счастья. Постановка Андрей Ковалев российский писатель, автор и исполнитель моноспектаклей, ведущий авторских передач на телевидении и радио, публицист , режиссер и актер в телевизионных фильмах. Награжден «Теффи — регион.