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Цветочная симфония
28 октября в 18:30
Театр

Цветочная симфония

Рязанский областной Дворец культуры и искусства

28 октября приглашаем на кукольный спектакль «Цветочная симфония». Это новый проект семейной театральной лаборатории «Пятое измерение», который объединяет игру актеров и искусство перчаточных кукол в рамках проекта «Куклы тоже люди».

Девочка Надежда мечтает услышать, как звучат цветы разных народов и вместе с Царицей цветов и Синей птицей отправляется в путь, где её ждут русские ромашки, татарские тюльпаны, калмыцкие незабудки и многие другие цветы-символы.

Через песни, танцы и добрые истории спектакль говорит о дружбе, взаимопонимании, уважении к традициям и о том, что красота и музыка способны объединить всех людей, независимо от языка и расстояний. Эта тёплая семейная история учит слышать чудо в обычном и напоминает, что мечты сбываются, когда рядом друзья.

В сопровождении Синей птицы — символа верности и дружбы — зрители совершат увлекательное путешествие, знакомясь с многообразием национальных музыкальных традиций и костюмами народов России.

Волшебная птица, собирая по крупицам музыкальный фольклор и цветы-символы народов России, создает единое полотно дружбы — как мощный символ единства и мира!

🇷🇺Эта постановка — ода многонациональной культуре России, где зритель видит не только ценность каждого этноса, но и чувствует себя частью великого целого, проникаясь глубоким уважением к культурному многообразию нашей страны. Дружба народов — это живой букет, сплетенный нашей общей историей, который в постановке расцветёт прямо на глазах у зрителей.

Режиссёр
Ольга Калтаченко
Возраст
0+