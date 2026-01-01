1 февраля — вечер испанской музыки, танцев, кухни и напитков.

На сцене — ансамбль «Costa Dorada» (Калуга). Гитарная музыка в стилях фламенко, smooth jazz, неоклассика. Несколько танцевальных номеров исполнит преподаватель и танцовщица фламенко Евгения Гелета (Рязань).Также в меню — испанские закуски и вина. Это будет яркое, страстное и теплое мероприятие. Музыка, танцы и ваше воображение перенесут на солнечное побережье Средиземного моря. То, что надо, чтобы пережить последний месяц зимы!

«Costa Dorada» — акустический инструментальный коллектив, в котором гитарное мастерство объединяется с авторской аранжировкой и существует вне жанровых рамок. В его составе — музыканты Калужского Областного Драматического театра.

Евгения Гелета — руководитель театра танца «Fenómen F.» в Рязани, серебряный и бронзовый призер всероссийских и международных чемпионатов по фламенко. Проходила обучение в Испании (Андалусии) у всемирно известных танцоров и педагогов фламенко, таких как Manuel Liñan, Marco Flores, Adrián Sánchez, Paco de Andréa, La Lupi, Rocío Molina.