Concord Orchestra. Симфоническое рок-шоу. Планета людей

Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет новое Симфоническое рок-шоу «Планета людей».

Вас ждут энергия рок-музыки и яркая атмосфера, создаваемая танцующим оркестром под мощные барабаны, взрывные гитары и нежные струны скрипок и виолончелей. Это красочное шоу с фантастическими костюмами, гипнотическим видеорядом и магической игрой света. Согласно легенде, на одной из планет много лет назад Волшебники подарили людям Источник добра и единения — любовь и музыку. Люди жили в гармонии, говорили на одном языке и понимали друг друга. Тот мир был прекрасен, и Волшебники часто посещали эту планету. Источник должен был принадлежать всем и приносить счастье каждому человеку на сказочной планете. Но люди не смогли уберечь Источник, и однажды он иссяк. Люди перестали понимать друг друга. Шло время. Волшебники больше не посещали планету. Люди решили, что они совсем забыли о них. Но в тот момент, когда непонимание породило враждебность, Волшебники решили вмешаться. Яркие, сильные и талантливые музыканты CONCORD ORCHESTRA собрались вместе. В образе Волшебников они отправились на планету, чтобы подарить людям искусство, которое сможет их снова объединить. Ведь язык музыки понятен всем без перевода. Общаясь на этом языке, музыканты оркестра создают новую сказочную планету людей.

В новом симфоническом рок-шоу «Планета людей» вы услышите 20 рок-композиций. Музыканты танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров. В составе CONCORD ORCHESTRA профессиональные музыканты — воспитанники известных консерваторий, знаменитых музыкальных академий России. Зрители нового интерактивного симфонического рок-шоу «Планета людей» CONCORD ORCHESTRA станут его участниками — любой человек в зале сможет в реальном времени проголосовать на сайте оркестра concordorchestra.ru и повлиять на финал рок-шоу. Выбирай судьбу будущего и приходи на Симфоническое рок-шоу «Планета людей» CONCORD ORCHESTRA!