Concord orchestra. Симфонические хиты. Колесо любви

Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет новое грандиозное шоу «СИМФОНИЧЕСКИЕ ХИТЫ» КОЛЕСО ЛЮБВИ!

Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу: Леди Гага (Lady Gaga), Мадонна (Madonna), Шакира (Shakira), Адель (Adele), Уикенд (The Weeknd), Билли Айлиш (Billie Eilish), Риана (Rihanna), Бритни Спирс (Britney Spears), АББА (ABBA), Майкл Джексон (Michael Jackson), Роксет (Roxette), Марун 5 (Maroon 5), Милен Фармер (Mylène Farmer), Депеш мод (Depeche mode).

Любовь — это энергия, которая движет нами. Она вдохновляет и наполняет нашу жизнь яркими эмоциями. Колесо любви вращается для каждого из нас, указывая путь к тому, кто предназначен судьбой. Однажды мы его останавливаем, выбирая своего единственного человека или оно продолжает бесконечное движение, даря нам обновления и новые чувства. Если вы одиноки, то колесо любви способно подарить вам еще один шанс. В шоу «СИМФОНИЧЕСКИЕ ХИТЫ» КОЛЕСО ЛЮБВИ CONCORD ORCHESTRA вы станете свидетелями захватывающих историй любви. Вы сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос: возможно ли любить одного человека всю жизнь или любовь может рождаться снова и снова?

CONCORD ORCHESTRA не похож ни на один оркестр в мире:

Танцующий оркестр. Музыканты CONCORD ORCHESTRA не просто играют — они двигаются в такт музыке, превращая каждую композицию в зрелищное представление.

Без нот. Полное погружение в музыку — никаких пюпитров, никакого листания партитур. Все композиции исполняются наизусть, позволяя музыкантам чувствовать сцену и взаимодействовать с залом.

Фантастические спецэффекты. Огненная световая магия, гипнотический видеоряд и впечатляющие костюмы создают настоящий визуальный спектакль.

Концерт и театр одновременно. У нашего шоу есть история, герои и финал, в котором вы сами становитесь его участником.

Драйв на максимум. Вы словно оказываетесь сразу на всех концертах любимых звезд, проживая каждую ноту, каждое движение, каждую вспышку света. На этом шоу соберутся люди, влюбленные в жизнь и друг в друга.

Приходите с теми, кого любите, с кем хочется разделить что-то настоящее, или приходите одни — за музыкой, которая дарит эмоции и погружает в воспоминания. Не пропустите «СИМФОНИЧЕСКИЕ ХИТЫ» КОЛЕСО ЛЮБВИ CONCORD ORCHESTRA — шоу, после которого мир становится ярче.