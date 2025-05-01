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Concord Orchestra. Белоснежный бал Иоганна Штрауса
8 января 2026 в 19:00
Концерты

Concord Orchestra. Белоснежный бал Иоганна Штрауса

МКЦ

Музыка Штрауса так прекрасна и гармонична, что ее хочется слушать снова и снова в канун Нового года и Рождества. Убедиться в этом вам поможет Новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА». Это потрясающее событие, наполненное роскошной музыкой короля вальса и волшебными танцами. Вальсы венского композитора многие считают эталоном танцевальной музыки, которые исполняют на новогодних балах во всем мире.

В новогоднем шоу принимают участие Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA, дирижер Фабио Пирола, Лариса Елина, солистка Мариинского театра, Екатерина Фенина, солистка Мариинского театра, Иван Сапунов (баритон) солист академии Мариинского театра, Центр «Традиции и культуры русского дворянства», «Школа Дворянского Воспитания», Историческое бальное сообщество и Международный Клуб Бальной Культуры «Avec Toi» под руководством Татьяны Королевой, призеры России по бальным танцам, хореограф-постановщик шоу Артем Майоров.

Вы услышите самые популярные вальсы, а также редкие и ранее не исполняемые польки и марши: Вальс «Венская кровь», Русский Марш, полька «Анна», вальс «Деревенские ласточки из Австрии», Полька «На охоте» «Императорский вальс», Вальс «Калиостро», Вальс «Настанет время», и конечно же, всемирно известный вальс «На прекрасном голубом Дунае». Исполнение знаменитого «Марша Радецкого» завершает программу. При исполнении этого произведения публика по традиции отбивает такт, а дирижер обращается к ней лицом и дирижирует этими аплодисментами.

Ежегодное новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА» станет самым ярким событием в канун Нового года. В программе только лучшие произведения великого короля Вальса. Вы услышите знаменитый вальс «Сказки Венского леса». Истинным украшением Новогоднего шоу станет выступление танцоров — призеров России по бальным танцам. Хореограф-постановщик Артем Майоров. Поклонники знаменитого венского композитора смогут насладиться не только великолепием вальсов в исполнении известного оркестра, но и бальными танцами лучших танцевальных пар России. Стало уже хорошей традицией приходить на Новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА» в праздничных нарядах.

Для посещения нашего концерта мы предлагаем Вам соблюсти дресс-код. Ваш праздничный наряд должен содержать белый цвет — белое платье, белая блуза или белые туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных белоснежных нарядах! Для всех зрителей в белоснежных нарядах приготовлены специальные новогодние подарки!

Возраст
6+
Жанры
Классическая музыка