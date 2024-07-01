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Цирковое водное и ледовое шоу «Анна и Эльза»
19 октября в 12:00
Театр

Цирковое водное и ледовое шоу «Анна и Эльза»

Дворец спорта «Олимпийский»

Это потрясающее представление, незабываемые впечатления для детей и взрослых. Это возможность с головой окунуться в прекрасную сказку с интересной сюжетной линией, яркими героями и потрясающими спецэффектами.

Вас восхитят цирковые артисты, а также трюки и полеты воздушных гимнастов. Шоу балет и фигуристы. Холодное сердце — любимая сказка современных детей. Вас ждут полюбившиеся персонажи: Анна, Эльза, Олень, Снеговик, Тролль и др. Более 100 тонн светового, лазерного и фонтанного оборудования.

Грандиозные спецэффекты, мультимедийное шоу на воде, танцующие фонтаны. Невероятная, фантастическая световая и водная феерия! 120 тонн воды! Грандиознейшее лазерное шоу, где 9 лазерных установок создадут красивую геометрию и визуальный ряд прямо в воздухе. Танцующие фонтаны, раскрашенные разными цветами радуги, будут рисовать множество водных картин при помощи более 300 фонтанных форсунок. Яркие и красивейшие костюмы, восхищающие танцы, невероятной красоты музыка.

Возраст
0+
Жанры
Лед, Цирк