Цирковое водное и ледовое шоу «Анна и Эльза»

Это потрясающее представление, незабываемые впечатления для детей и взрослых. Это возможность с головой окунуться в прекрасную сказку с интересной сюжетной линией, яркими героями и потрясающими спецэффектами.

Вас восхитят цирковые артисты, а также трюки и полеты воздушных гимнастов. Шоу балет и фигуристы. Холодное сердце — любимая сказка современных детей. Вас ждут полюбившиеся персонажи: Анна, Эльза, Олень, Снеговик, Тролль и др. Более 100 тонн светового, лазерного и фонтанного оборудования.

Грандиозные спецэффекты, мультимедийное шоу на воде, танцующие фонтаны. Невероятная, фантастическая световая и водная феерия! 120 тонн воды! Грандиознейшее лазерное шоу, где 9 лазерных установок создадут красивую геометрию и визуальный ряд прямо в воздухе. Танцующие фонтаны, раскрашенные разными цветами радуги, будут рисовать множество водных картин при помощи более 300 фонтанных форсунок. Яркие и красивейшие костюмы, восхищающие танцы, невероятной красоты музыка.