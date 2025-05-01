Предлагаем вам познакомиться с форматом театра — «спектакль-сторителлинг» и представляем проект «Жизнь замечательных рязанцев».

Первым героем становится Константин Эдуардович Циолковский — основоположник современной космонавтики, ученый-самоучка, мыслитель, родившийся и живший в Рязани и Рязанской области. Он не только заложил теоретические основы освоения космоса, но и рассуждал о будущем человечества среди звезд.

В спектакле без привычных декораций и театральных костюмов артисты в форме живого диалога делятся личным восприятием биографии и идей Циолковского. Они свободно меняют роли — рассказчика, персонажа, комментатора — превращая научную биографию в живой, человечный рассказ о мечте, упорстве и бесконечности.