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Чума
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Чума

В якутском селе одна напротив другой живут две неполные семьи, без матерей. Робкого и безответного Ивана постоянно унижает сосед, дерзкий и самоуверенный Тихон. После того как Тихон избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает все больше времени проводить с его обидчиком. В мрачном и сугубо мужском мире нет места полутонам: семейный конфликт становится вопросом жизни и смерти, а сила — главным даром и проклятьем. Черно-белая картинка, притчевый характер повествования, замкнутость пространства — камерная история приобретает вселенский масштаб, следуя лучшим традициям мирового кинематографа.

Режиссёр
Дмитрий Давыдов
Актёры
Вячеслав Устинов, Федор Сергеев, Перфиль Чупров, Георгий Бессонов, Евгений Николаев, Эрхан Слепцов
Продолж.
86 мин.
Премьера
2024-09-19 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

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