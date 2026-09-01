Чудо-юдо — верный слуга лесной волшебницы. Он не знает, кто он и откуда, но умеет по собственному желанию превращаться в любое живое существо. Его новое задание — охранять от любых неприятностей своенравную дочь могучих магов Черногора и Болотницы юную волшебницу Отраду в ее опасном путешествии в мир обычных людей. Скоро Чудо-юдо понимает, что ради Отрады готов на все — даже без приказа хозяйки. Но ведь он всего лишь «то — не знаю что»… Может ли любовь быть сильнее самой волшебной сказки?
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Серик Бейсеу
- Актёры
- София Лопунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Александр Семчев, Сергей Епишев
- Премьера
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22 октября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези