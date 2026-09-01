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Чудо-юдо

Чудо-юдо — верный слуга лесной волшебницы. Он не знает, кто он и откуда, но умеет по собственному желанию превращаться в любое живое существо. Его новое задание — охранять от любых неприятностей своенравную дочь могучих магов Черногора и Болотницы юную волшебницу Отраду в ее опасном путешествии в мир обычных людей. Скоро Чудо-юдо понимает, что ради Отрады готов на все — даже без приказа хозяйки. Но ведь он всего лишь «то — не знаю что»… Может ли любовь быть сильнее самой волшебной сказки?

Страна
Россия
Режиссёр
Серик Бейсеу
Актёры
София Лопунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Александр Семчев, Сергей Епишев
Премьера
22 октября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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