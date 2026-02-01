Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
345
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 944
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
747
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 271
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Чудесарий
15 марта в 15:00
Театр

Чудесарий

МКЦ

В чудеса поверить трудно! Разгадать сложно! Пропустить невозможно! Приходи! Смотри! Участвуй! Обучайся! Удивляйся! Восхищайся!

Мастера иллюзий поразят воображение и сотрут границы реальности! Захватывающие эмоции и незабываемые впечатления гарантируются!

На уникальном шоу — представлении для всей семьи вас ждут:

  • Увлекательные приключения
  • Удивительные фокусы со зрителями
  • Невероятные иллюзионные трюки
  • Появления, превращения, исчезновения
  • Левитация людей и предметов
  • Комедийная и экстремальная магия
  • Зажигательные песни и танцы
  • Феерия мыльных пузырей
  • Фантастические спецэффекты
  • Красочные костюмы и декорации
  • Розыгрыш чудесных призов
  • Тайные секреты иллюзий в школе волшебства!

Не пропустите захватывающее представление, развлечение и обучение! Интересно будет всем взрослым и детям от 5 до 100 лет! Шоу состоится и чудо свершится! Спешите занять лучшие места!

До встречи в сказочном мире чудес!

Возраст
0+