Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
-3°
Срд, 22
-4°
ЦБ USD 102.41 0.03 18/01
ЦБ EUR 104.86 -0.95 18/01
Нал. USD 103.25 / 103.00 20/01 12:30
Нал. EUR 107.30 / 108.08 20/01 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
21 899
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
28 320
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
38 401
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
32 201
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Что скрывает Ирен?
Кино

Что скрывает Ирен?

19-летняя Ирен становится домработницей у высокопоставленного немецкого офицера, когда узнает, что невинным людям из ее района угрожает опасность. Не в силах пройти мимо, она принимает решение, которое навсегда изменит ее жизнь и судьбы беззащитных людей.

Режиссёр
Луиза Аршамбо
Актёры
Софи Нелисс, Дугрей Скотт, Анджей Северын, Мацей Навроцкий, Элиза Рыцембель, Александар Миличевич, Агата Туркот, Филип Косер, Кшиштоф Щепаняк, Эрик Кульм, Зузанна Пулавская, Рафал Мохр
Продолж.
121 мин.
Премьера
2025-01-30 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, Война

Еще в кино

Кино
Клаустрофобы. Хижина в лесу
Кино
Питомец Юрского периода. Возвращение домой
Кино
Плохая девочка
Кино
Холоп. Великолепный век
Кино
Сверхъестественное. Разлом времени
Кино
Четыре четверти
Кино
Аларум
Кино
Что скрывает Ирен?