Что скрывает Ирен?

19-летняя Ирен становится домработницей у высокопоставленного немецкого офицера, когда узнает, что невинным людям из ее района угрожает опасность. Не в силах пройти мимо, она принимает решение, которое навсегда изменит ее жизнь и судьбы беззащитных людей.
- Режиссёр
- Луиза Аршамбо
- Актёры
- Софи Нелисс, Дугрей Скотт, Анджей Северын, Мацей Навроцкий, Элиза Рыцембель, Александар Миличевич, Агата Туркот, Филип Косер, Кшиштоф Щепаняк, Эрик Кульм, Зузанна Пулавская, Рафал Мохр
- Продолж.
- 121 мин.
- Премьера
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2025-01-30 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Война