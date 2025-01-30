Что скрывает Ирен?

19-летняя Ирен становится домработницей у высокопоставленного немецкого офицера, когда узнает, что невинным людям из ее района угрожает опасность. Не в силах пройти мимо, она принимает решение, которое навсегда изменит ее жизнь и судьбы беззащитных людей.