Chopsy. System Of A Down Tribute

В 1994 году на свет родился коллектив, который стал настоящим прорывом в альтернативной музыке начала 00-х годов. Логотип System of a Down красовался на футболе каждого второго подростка. Было продано более 40 миллионов копий альбомов по всему миру. Проект CHOPSY - лучший российский трибьют System Of A Down в твоей жизни. Безупречное исполнение хитов и редких композиций американско-армянского коллектива. Воссоздание аутентичной атмосферы безбашенных тусовок прямиком из 2005. Бешенная энергия CHOPSY заставит ваши задницы трястись, а глотки петь любимые шлягеры великих альтернативщиков вместе с нами.