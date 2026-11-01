Творческая лаборатория Народного коллектива Рязанской области — молодёжного театра «Нюанс» (художественный руководитель — Иван Черно Иваненко) приглашает на спектакль «Четверо на краю Вавилонской башни» по пьесе Александра Строганова «Четверо на самом верху Вавилонской башни». Это короткая абсурдистская драма‑клоунада, которая в увлекательной и нестандартной форме знакомит подростков с языком современного театра и приёмами гротеска и клоунады. На сцене — четыре безымянных персонажа, оказавшиеся в замкнутом, неопределённом пространстве. Каждый по‑своему реагирует на происходящее: кто‑то замирает в растерянности, кто‑то не может сдержать смех, кто‑то отчаянно ищет выход, а кто‑то предпочитает наблюдать со стороны. В череде нелепых диалогов, розыгрышей и взаимных обвинений герои то пытаются наладить контакт, то ещё сильнее отдаляются друг от друга. Спектакль даёт возможность взглянуть на привычные модели поведения под необычным углом: через призму абсурда становятся особенно заметны стереотипы в общении, импульсивные реакции и попытки самоутверждения. Зрители смогут проследить, как из простых действий и реплик складываются конфликты и как порой нелепо выглядят привычные способы «доказать свою правоту». Постановка помогает развить эмоциональный интеллект: наблюдая за героями, подростки учатся распознавать разные типы реакций и понимать мотивы поступков. Кроме того, спектакль приоткрывает «закулисье» театрального языка: в нём наглядно показаны выразительные средства клоунады и приёмы создания комического эффекта, что будет полезно тем, кто интересуется актёрским мастерством и режиссурой. Финал остаётся открытым — каждый зритель сможет по‑своему ответить на вопрос, чем всё это закончилось, и поразмышлять, какой способ взаимодействия мог бы стать выходом из этой ситуации.