20 июня в 18:00 приглашаем на открытие выставки не очень серьезной графики Максимильяна Преснякова «Чеширский кот Шредингера».

Максимильян Пресняков не стремится втиснуться в круг карикатуристов, не ищет светских бесед на вернисажах и даже считает свою графику на злобу дня направлением «не самым важным». Но когда накапливается критическая масса идей, уже не пытается удержать их в ящике стола.

Почему кот Шредингера? Потому что в нашей жизни слишком много парадоксов, которые можно либо печально констатировать, либо иронично зарисовывать. Защитники природы vs надоедливые комары, квантовые состояния vs улыбка Чешира — все это повод для графической шутки с философским подтекстом.

«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь», — говорил барон Мюнхгаузен. Пресняков, следует его совету — демонстрирует, что умное искусство может быть несерьезным, а смешное — не всегда поверхностно.