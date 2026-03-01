Черный двор в кино

В Черном дворе детство закончилось. Друзья Муха и Боб оказались по разные стороны решетки: один готовит побег, другой вынужден его прикрывать. Теперь им предстоит выбрать — по совести или по понятиям, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто — останется пленником прошлого.
- Страна
- Киргизия, Казахстан
- Режиссёр
- Данияр Болотбеков
- Актёры
- Рауан Ахмедов, Айбар Салы, Рузиль Минекаев, Дамир Амангельдин, Акжол Примбетов, Нышанбек Жубанаев, Актан Кадырбеков, Азиз Бейшеналиев, Марат Амираев, Эльдияр Джарашев
- Продолж.
- 129 мин.
- Премьера
23 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Криминал