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Черные священники

Орден священников расследует по всему миру самый необычный и страшный случай одержимости: в теле одного человека скрываются 12 воплощений зла. Подозрения падают на невинную девушку. Чтобы выяснить правду, опытный священник и его молодой помощник решают провести над ней обряд экзорцизма.

Режиссёр
Чан Чжэ Хен
Актёры
Ким Юн Сок, Кан Дон Вон, Пак Со Дам, Ким Ый Сон, Сон Чжон Хак, Ли Хо Чжэ, Нам Иль У, Ким Бен Ок, Чо Су Хян, Пак Ун, Ли Чжон Ель
Продолж.
103 мин.
Премьера
2025-05-22 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер

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