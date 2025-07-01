Чемпионат Рязанской области по триатлону

Чемпионат и первенство Рязанской области по триатлону на призы РФСОО «ФТРО» (спортивная дисциплина — триатлон спринт). Общее руководство проведения соревнований осуществляет РФСОО «ФТРО». Организация мероприятия возлагается на РФСОО «ФТРО» и ГАУ ДО РО «СШ «Алмаз».

Проведение соревнований поручается главной судейской коллегии, утвержденной РФСОО «ФТРО».

К участию в Соревнованиях в дисциплине «Спринт» (750 м плавание + 20 км велогонка + 5 км бег), допускаются граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств старше 18 лет.

К участию в Соревнованиях в дисциплине «Спринт» (300 м плавание + 8 км велогонка + 2 км бег), допускаются граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств старше 13 лет.

Программа соревнований:

8 августа пятница — день приезда участников Чемпионата и Первенства.

9:00 — 18:00 — дополнительная регистрация участников соревнований (БК «Алмаз»)

16:00 до 18:00 — работа комиссии по допуску, выдачи стартовых пакетов;

18:00 — брифинг с представителями команд,

18:30-19:30 — официальная тренировка, изучение трасс.

9 августа — суббота

09:00 — Начало работы раздевалок и камеры хранения

09:00 — работа комиссии по допуску, выдача стартовых пакетов

09:00-10:45 — работа транзитной зоны для всех категорий участников соревнований.

10:00 — выдача стартовых пакетов для категории любители мужчины и женщины 18 +.

10:50 — торжественное открытие соревнований

11:05 — брифинг со спортсменами

11:10 — старт первой волны

14:40 — церемония награждения