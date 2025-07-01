Чемпионат Рязанской области по триатлону

Чемпионат и первенство Рязанской области по триатлону на призы РФСОО «ФТРО» (спортивная дисциплина — триатлон спринт). Общее руководство проведения соревнований осуществляет РФСОО «ФТРО». Организация мероприятия возлагается на РФСОО «ФТРО» и ГАУ ДО РО «СШ «Алмаз».
Проведение соревнований поручается главной судейской коллегии, утвержденной РФСОО «ФТРО».
К участию в Соревнованиях в дисциплине «Спринт» (750 м плавание + 20 км велогонка + 5 км бег), допускаются граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств старше 18 лет.
К участию в Соревнованиях в дисциплине «Спринт» (300 м плавание + 8 км велогонка + 2 км бег), допускаются граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств старше 13 лет.
Программа соревнований:
8 августа пятница — день приезда участников Чемпионата и Первенства.
9:00 — 18:00 — дополнительная регистрация участников соревнований (БК «Алмаз»)
16:00 до 18:00 — работа комиссии по допуску, выдачи стартовых пакетов;
18:00 — брифинг с представителями команд,
18:30-19:30 — официальная тренировка, изучение трасс.
9 августа — суббота
09:00 — Начало работы раздевалок и камеры хранения
09:00 — работа комиссии по допуску, выдача стартовых пакетов
09:00-10:45 — работа транзитной зоны для всех категорий участников соревнований.
10:00 — выдача стартовых пакетов для категории любители мужчины и женщины 18 +.
10:50 — торжественное открытие соревнований
11:05 — брифинг со спортсменами
11:10 — старт первой волны
14:40 — церемония награждения
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