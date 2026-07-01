Чемпионат и первенство Рязанской области по триатлону

Кросс-триатлон — гонка по пересеченной местности. Вас ждут плавание в открытой воде, экстремальный маунтинбайк по лесным тропам и бег по пересеченной местности с естественными препятствиями.
Для участников подготовлены две дистанции:
- возрастная группа участников 18+: плавание 0,5 км + горный велосипед 10 км + бег 3 км
- возрастные группы участников 13-14 и 15-17 лет: плавание 0,3 км + горный велосипед 5 км + бег 1,5 км
График проведения соревнований:
25 июля (суббота) КПП № 2
- 9:00 — работа комиссии по допуску, выдача стартовых пакетов;
- 10:50 — торжественное открытие соревнований;
- 11:10 — старт первой волны.
- Возраст
- 0+