Чемпионат и первенство Рязанской области по триатлону

Кросс-триатлон — гонка по пересеченной местности. Вас ждут плавание в открытой воде, экстремальный маунтинбайк по лесным тропам и бег по пересеченной местности с естественными препятствиями.

Для участников подготовлены две дистанции:

возрастная группа участников 18+: плавание 0,5 км + горный велосипед 10 км + бег 3 км

возрастные группы участников 13-14 и 15-17 лет: плавание 0,3 км + горный велосипед 5 км + бег 1,5 км

График проведения соревнований:

25 июля (суббота) КПП № 2