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Чемпионат и первенство Рязанской области по триатлону
25 июля в 09:00
Спорт

Чемпионат и первенство Рязанской области по триатлону

Биатлонный комплекс «Алмаз»

Кросс-триатлон — гонка по пересеченной местности. Вас ждут плавание в открытой воде, экстремальный маунтинбайк по лесным тропам и бег по пересеченной местности с естественными препятствиями.

Для участников подготовлены две дистанции:

  • возрастная группа участников 18+: плавание 0,5 км + горный велосипед 10 км + бег 3 км
  • возрастные группы участников 13-14 и 15-17 лет: плавание 0,3 км + горный велосипед 5 км + бег 1,5 км

График проведения соревнований:

25 июля (суббота) КПП № 2

  • 9:00 — работа комиссии по допуску, выдача стартовых пакетов;
  • 10:50 — торжественное открытие соревнований;
  • 11:10 — старт первой волны.

Возраст
0+