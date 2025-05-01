Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
27°
Вск, 08
27°
Пнд, 09
27°
ЦБ USD 79.17 0.04 07/06
ЦБ EUR 90.4 -0.26 07/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 06/06 18:25
Нал. EUR 91.70 / 92.47 06/06 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
8 849
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
18 072
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
18 639
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
26 573
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Человек и море
8 июня в 10:00
Выставки

Человек и море

Дом-музей И. П. Пожалостина

29 мая 2025 года в Доме-музее И.П. Пожалостина открывается выставка гравюры «Человек и море».

Выставка организована московским художником-гравером Мариной Лазаревой. Основу составил проект BlueRocker, впервые показанный на пятом Международном фестивале меццо-тинто в Екатеринбурге в 2019 году. Название BlueRocker состоит из английских слов: Blue — в значении «морской» и Rocker — так по-английски называется основной инструмент, который используют художники, работающие в технике меццо-тинто (в русском языке его именуют забавно — «качалка» или «гранильник»).

Марина Лазарева родилась 11 марта 1961 года в Москве. В 1979 году окончила Московскую Школу Художественных Ремесел по специальности ювелир. В настоящее время живет и работает в городе Лосино-Петровском Московской области. Член Союза художников России и Московского Союза художников (отделение «Московский эстамп»).

Марина Лазарева занимается гравюрой на меди более 30 лет, среди ее излюбленных техник — меццо-тинто, сухая игла, резцовая гравюра.

Творческий интерес к печатной графике определился рано, после встречи в 1985 году с В.А. Самариным — одним из лучших художников среди немногих отечественных мастеров меццо-тинто. Около 10 лет длилось это творческое общение, в ходе которого учитель делился тонкостями мастерства. Техника «черной манеры» оказалась близка Марине Лазаревой своей мягкостью, живописностью, сложностью тональных переходов. Гравюра объединила ее увлечение рисунком и огромную любовь к работе с металлом. Трудно назвать любимый жанр М. Лазаревой — ее удивляет мир во всем многообразии. Марина много путешествует. Из своих поездок она привозит натурные зарисовки и живые впечатления, которые затем воплощает в гравюре.

На выставке в Доме-музее И.П. Пожалостина представлено более 50 работ лучших мастеров меццо-тинто из 17 стран мира. Для проекта отобраны 28 авторов высокого художественного уровня мастерства. Главная идея проекта — информирование общества об экологических проблемах и защита морских обитателей средствами гравюры. Часто людей бывает трудно убедить в необходимости усмирения своих потребительских запросов и в том, что засорение природы неизбежно ведет к экологическому кризису. Специально для этого проекта художники из разных уголков планеты обязались создать гравюры в редкой технике меццо-тинто и отпечатать их на офортной бумаге Hahnemuhle 300 g/m2 ограниченным тиражом, при этом часть работ пожертвована на благотворительность. Марина Лазарева дополнила выставку своими гравюрами в технике меццо-тинто и рисунками разных лет, связанных с морской стихией. В экспозиции — результаты путешествий художницы по Крыму, Черногории и Греции.

Возраст
0+