29 мая 2025 года в Доме-музее И.П. Пожалостина открывается выставка гравюры «Человек и море».

Выставка организована московским художником-гравером Мариной Лазаревой. Основу составил проект BlueRocker, впервые показанный на пятом Международном фестивале меццо-тинто в Екатеринбурге в 2019 году. Название BlueRocker состоит из английских слов: Blue — в значении «морской» и Rocker — так по-английски называется основной инструмент, который используют художники, работающие в технике меццо-тинто (в русском языке его именуют забавно — «качалка» или «гранильник»).

Марина Лазарева родилась 11 марта 1961 года в Москве. В 1979 году окончила Московскую Школу Художественных Ремесел по специальности ювелир. В настоящее время живет и работает в городе Лосино-Петровском Московской области. Член Союза художников России и Московского Союза художников (отделение «Московский эстамп»).

Марина Лазарева занимается гравюрой на меди более 30 лет, среди ее излюбленных техник — меццо-тинто, сухая игла, резцовая гравюра.

Творческий интерес к печатной графике определился рано, после встречи в 1985 году с В.А. Самариным — одним из лучших художников среди немногих отечественных мастеров меццо-тинто. Около 10 лет длилось это творческое общение, в ходе которого учитель делился тонкостями мастерства. Техника «черной манеры» оказалась близка Марине Лазаревой своей мягкостью, живописностью, сложностью тональных переходов. Гравюра объединила ее увлечение рисунком и огромную любовь к работе с металлом. Трудно назвать любимый жанр М. Лазаревой — ее удивляет мир во всем многообразии. Марина много путешествует. Из своих поездок она привозит натурные зарисовки и живые впечатления, которые затем воплощает в гравюре.

На выставке в Доме-музее И.П. Пожалостина представлено более 50 работ лучших мастеров меццо-тинто из 17 стран мира. Для проекта отобраны 28 авторов высокого художественного уровня мастерства. Главная идея проекта — информирование общества об экологических проблемах и защита морских обитателей средствами гравюры. Часто людей бывает трудно убедить в необходимости усмирения своих потребительских запросов и в том, что засорение природы неизбежно ведет к экологическому кризису. Специально для этого проекта художники из разных уголков планеты обязались создать гравюры в редкой технике меццо-тинто и отпечатать их на офортной бумаге Hahnemuhle 300 g/m2 ограниченным тиражом, при этом часть работ пожертвована на благотворительность. Марина Лазарева дополнила выставку своими гравюрами в технике меццо-тинто и рисунками разных лет, связанных с морской стихией. В экспозиции — результаты путешествий художницы по Крыму, Черногории и Греции.