Чебурашка-2

Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Героев приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения! Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой. Смогут ли они исправить ситуацию и научиться прислушиваться друг к другу?
- Режиссёр
- Дмитрий Дьяченко
- Актёры
- Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина, Екатерина Чередник, Оливье Сью, Марина Коняшкина, Жаннат Керимбаев
- Премьера
-
1 января 2026 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Комедия