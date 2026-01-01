Чебурашка-2

Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Героев приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения! Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой. Смогут ли они исправить ситуацию и научиться прислушиваться друг к другу?