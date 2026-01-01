Рязань
Итоги года
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
655
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 840
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 611
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 754
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Чебурашка-2

Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Героев приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения! Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой. Смогут ли они исправить ситуацию и научиться прислушиваться друг к другу?

Дмитрий Дьяченко
Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина, Екатерина Чередник, Оливье Сью, Марина Коняшкина, Жаннат Керимбаев
1 января 2026 в России
0+
Комедия