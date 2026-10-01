Франция считается самой романтической страной, мы можем позавидовать французской легкости, умению красиво жить, деликатности и тактичности. Однако, и на солнце бывают пятна, когда все хорошо – это тоже нехорошо! Что мы и увидим в новом спектакле «Час тишины», поставленном по пьесе одного из самых известных современных авторов Франции, которого переводят на десятки языков, сценариста, лауреата множества премий и автора пьес, успешно идущих на мировых подмостках. Вы замечаете, что с недавних времен окружающая нас реальность незаметно и постепенно изменяет свои очертания и характеристики, и вот все то, что служило опорой каждому в семье, родителям и детям, куда-то уходит Когда человеку требуется поддержка и понимание, он не может найти ничего похожего. Каждый сосредоточен только на себе, думает только о своих проблемах и не слышит вообще никого, кроме себя, любимого. Мишель – милейший человек, у него жена, взрослый сын, работа и хобби. Налаженный быт, устоявшиеся личные связи, надежные друзья, но в какой-то момент жизнь дала трещину. И вот он, глава семейства, ищущий понимания, вместо тишины и комфорта получает массу проблем - даже час времени на себя он потратить не может. Все как сговорились! В спектакле заняты: Анастасия Бурмистрова, Полина Бабаева, Роман Горбачев, Игорь Гордеев, Анна Демочкина, Вячеслав Мельник, Владислав Пантелеев, Дмитрий Рахманин.