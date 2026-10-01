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Час тишины
8 ноября в 18:00
Театр

Час тишины

Театр драмы

Франция считается самой романтической страной, мы можем позавидовать французской легкости, умению красиво жить, деликатности и тактичности. Однако, и на солнце бывают пятна, когда все хорошо – это тоже нехорошо! Что мы и увидим в новом спектакле «Час тишины», поставленном по пьесе одного из самых известных современных авторов Франции, которого переводят на десятки языков, сценариста, лауреата множества премий и автора пьес, успешно идущих на мировых подмостках. Вы замечаете, что с недавних времен окружающая нас реальность незаметно и постепенно изменяет свои очертания и характеристики, и вот все то, что служило опорой каждому в семье, родителям и детям, куда-то уходит Когда человеку требуется поддержка и понимание, он не может найти ничего похожего. Каждый сосредоточен только на себе, думает только о своих проблемах и не слышит вообще никого, кроме себя, любимого. Мишель – милейший человек, у него жена, взрослый сын, работа и хобби. Налаженный быт, устоявшиеся личные связи, надежные друзья, но в какой-то момент жизнь дала трещину. И вот он, глава семейства, ищущий понимания, вместо тишины и комфорта получает массу проблем - даже час времени на себя он потратить не может. Все как сговорились! В спектакле заняты: Анастасия Бурмистрова, Полина Бабаева, Роман Горбачев, Игорь Гордеев, Анна Демочкина, Вячеслав Мельник, Владислав Пантелеев, Дмитрий Рахманин.

Режиссёр
Арсений Кудря
Актёры
Анастасия Бурмистрова, Полина Бабаева, Игорь Гордеев, Роман Горбачев, Анна Демочкина, Вячеслав Мельник, Владислав Пантелеев, Дмитрий Рахманин
Возраст
16+
Жанры
Комедия