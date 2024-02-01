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Час тишины
7 марта в 19:00
Театр

Час тишины

Театр драмы

Франция считается самой романтической страной, мы можем позавидовать французской легкости, умению красиво жить, деликатности и тактичности. Однако, и на солнце бывают пятна, когда все хорошо — это тоже нехорошо!

Что мы и увидим в новом спектакле «Час тишины», поставленном по пьесе одного из самых известных современных авторов Франции, которого переводят на десятки языков, сценариста, лауреата множества премий и автора пьес, успешно идущих на мировых подмостках.

Вы замечаете, что с недавних времен окружающая нас реальность незаметно и постепенно изменяет свои очертания и характеристики, и вот все то, что служило опорой каждому в семье, родителям и детям, куда-то уходит.

Когда человеку требуется поддержка и понимание, он не может найти ничего похожего. Каждый сосредоточен только на себе, думает только о своих проблемах и не слышит вообще никого, кроме себя, любимого.

Мишель — милейший человек, у него жена, взрослый сын, работа и хобби. Налаженный быт, устоявшиеся личные связи, надежные друзья, но в какой-то момент жизнь дала трещину. И вот он, глава семейства, ищущий понимания, вместо тишины и комфорта получает массу проблем — даже час времени на себя он потратить не может. Все как сговорились!

перевод — Рустам АхмедшинРежиссер-постановщик — Арсений КудряХудожник-постановщик — Геннадий СкомороховХудожник по свету — Андрей КозловХореограф-постановщик — Вероника БогдановаМузыкальное оформление — Сергей Потапов

Актёры
Анастасия Бурмистрова, Полина Бабаева, Роман Горбачев, Игорь Гордеев, Анна Демочкина, Вячеслав Мельник, Владислав Пантелеев, Дмитрий Рахманин.
Возраст
16+
Жанры
комедия