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Чарли и Харпер

Молодые влюбленные Харпер и Чарли решают начать новую жизнь в другом городе. Харпер мечтает стать шеф-поваром, а Чарли любит литературу, но никак не может найти свое место в жизни. Пока целеустремленная девушка уверенно движется к мечте, ее парень все больше стоит на месте и не способен меняться. Несмотря на все испытания, они отчаянно пытаются доказать, что созданы друг для друга.

Страна
США
Режиссёр
Том Дин, Мак Элдридж
Актёры
Эмилия Джонс, Ник Робинсон, Николас Чирилло, Джа'Куан Монро-Хендерсон, Джессика Блэкмор, Кристина Спенсер, Вирджиния Такер, Грейлен Брайант Бэнкс, Джонатан Грегг, Себастьян Деласкасас, Донни Фуслиер, Карима Мухаммад
Продолж.
102 мин.
Премьера
1 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама

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