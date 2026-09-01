Чарли и Харпер

Молодые влюбленные Харпер и Чарли решают начать новую жизнь в другом городе. Харпер мечтает стать шеф-поваром, а Чарли любит литературу, но никак не может найти свое место в жизни. Пока целеустремленная девушка уверенно движется к мечте, ее парень все больше стоит на месте и не способен меняться. Несмотря на все испытания, они отчаянно пытаются доказать, что созданы друг для друга.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Том Дин, Мак Элдридж
- Актёры
- Эмилия Джонс, Ник Робинсон, Николас Чирилло, Джа'Куан Монро-Хендерсон, Джессика Блэкмор, Кристина Спенсер, Вирджиния Такер, Грейлен Брайант Бэнкс, Джонатан Грегг, Себастьян Деласкасас, Донни Фуслиер, Карима Мухаммад
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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1 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама