Чайковский. Гений русской музыки

Татьяна Мозина, фортепиано

Павел Воробьев, виолончель

Елизавета Оболонская, флейта

Алина Сафронова, сопрано

Приглашаем на концерт, посвященный творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, чье наследие стало неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Петр Ильич Чайковский, объединивший русские традиции с европейской классической школой, и сегодня остается одним из самых исполняемых композиторов в мире. Концерт станет настоящим праздником для любителей музыки и позволит открыть новые грани жизни и творчества Чайковского. Вы услышите как инструментальные, так и вокальные произведения, которые продемонстрируют разнообразие и богатство музыкального стиля композитора.

Этот концерт — прекрасная возможность приобщиться к классическому музыкальному наследию и получить незабываемые впечатления.

В программе: