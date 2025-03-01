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Чайковский. Гений русской музыки
21 апреля в 13:00
Концерты

Чайковский. Гений русской музыки

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

  • Татьяна Мозина, фортепиано
  • Павел Воробьев, виолончель
  • Елизавета Оболонская, флейта
  • Алина Сафронова, сопрано

Приглашаем на концерт, посвященный творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, чье наследие стало неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Петр Ильич Чайковский, объединивший русские традиции с европейской классической школой, и сегодня остается одним из самых исполняемых композиторов в мире. Концерт станет настоящим праздником для любителей музыки и позволит открыть новые грани жизни и творчества Чайковского. Вы услышите как инструментальные, так и вокальные произведения, которые продемонстрируют разнообразие и богатство музыкального стиля композитора.

Этот концерт — прекрасная возможность приобщиться к классическому музыкальному наследию и получить незабываемые впечатления.

В программе:

  • П. Чайковский. Апрель. Подснежник из цикла «Времена года»
  • Мой садик, сл. А. Плещеева
  • То было раннею весной, сл. А.К. Толстого
  • Колыбельная
  • Октябрь. Осенняя песнь из цикла «Времена года»
  • Переложение для виолончели и фортепиано
  • Июнь. Баркарола из цикла «Времена года»
  • Переложение для флейты и фортепиано
  • Русский танец из балета «Лебединое озеро»
  • Переложение для флейты и фортепиано
  • Забыть так скоро, сл. А. Апухтина
  • Флорентийская песня, сл. П. Чайковского
  • Неаполитанская песенка из цикла «Детский альбом»
  • Сентиментальный вальс
  • Ноябрь. На тройке из цикла «Времена года»
  • Горними тихо летела душа небесами…, сл. А.К. Толстого

Возраст
6+