Чайковский. Гений русской музыки

- Татьяна Мозина, фортепиано
- Павел Воробьев, виолончель
- Елизавета Оболонская, флейта
- Алина Сафронова, сопрано
Приглашаем на концерт, посвященный творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, чье наследие стало неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Петр Ильич Чайковский, объединивший русские традиции с европейской классической школой, и сегодня остается одним из самых исполняемых композиторов в мире. Концерт станет настоящим праздником для любителей музыки и позволит открыть новые грани жизни и творчества Чайковского. Вы услышите как инструментальные, так и вокальные произведения, которые продемонстрируют разнообразие и богатство музыкального стиля композитора.
Этот концерт — прекрасная возможность приобщиться к классическому музыкальному наследию и получить незабываемые впечатления.
В программе:
- П. Чайковский. Апрель. Подснежник из цикла «Времена года»
- Мой садик, сл. А. Плещеева
- То было раннею весной, сл. А.К. Толстого
- Колыбельная
- Октябрь. Осенняя песнь из цикла «Времена года»
- Переложение для виолончели и фортепиано
- Июнь. Баркарола из цикла «Времена года»
- Переложение для флейты и фортепиано
- Русский танец из балета «Лебединое озеро»
- Переложение для флейты и фортепиано
- Забыть так скоро, сл. А. Апухтина
- Флорентийская песня, сл. П. Чайковского
- Неаполитанская песенка из цикла «Детский альбом»
- Сентиментальный вальс
- Ноябрь. На тройке из цикла «Времена года»
- Горними тихо летела душа небесами…, сл. А.К. Толстого
- Возраст
- 6+