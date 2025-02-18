Царевна-лягушка

В пруду городского парка жила-была лягушка, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. И вот однажды она увидела мультфильм, о том как такая же как она поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку. Лягушка тоже решила поймать стрелу, правда, вместо нее она поймала… мячик для гольфа, но все же превратилась в прекрасную девушку. Лягушка оказалась заколдованной Василисой Прекрасной. Но одна беда — каждый вечер Василиса превращается обратно в лягушку и ничего не помнит о своем прошлом. И теперь Василисе нужно разгадать тайну своего прошлого, снять колдовское заклятье и выйти замуж за Ивана Царевича, который и запустил этот мячик, предварительно поцеловав его.