Бурные дни Гарунского

Театр «Переход» на сцене Рязанского театра драмы.

Каких только справок и удостоверений не бывает на свете. Неистощима изобретательность канцелярий! «Так и рядовому сотруднику отдела отчетности, Ананию Семеновичу Гарунскому, потребовалась всего лишь справка из психоневрологического диспансера. Но все оказалось не так просто! Ананий Семёнович, сталкиваясь с трудностями бюрократической системы, попадает в вихрь комичных событий. И на его жизненном, ничем не примечательном пути появляются и упрямая регистраторша, и темпераментная врач-психиатр, и энергичная попутчица, и страстная поэтесса, и чересчур заботливая работница месткома… И все они женщины! А он- мужчина…

Так чего же хотят женщины? Этот вопрос и предстоит выяснить несчастному Гарунскому, попавшему в водоворот человеческих страстей!»