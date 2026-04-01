Саша Буратинов — обычный зумер: дерзкий, невоспитанный и уверенный, что весь мир ему должен. Но одна случайная грубость в адрес таинственной незнакомки оборачивается невероятным квестом. Саша оказывается по ту сторону реальности — в старой сказке Алексея Толстого. Но это не уютная история из детства, а суровая школа жизни.

«БуратинОФФ» — это драйвовая история о том, как трудно быть человеком, когда ты — дерево. Став деревянным человечком, герой на собственном опыте узнает, что такое предательство Лисы и Кота, жестокость Кары Барабас и цена настоящей дружбы. Это путь от «бревна», которому нет дела до чувств окружающих, до человека с золотым сердцем. Сможет ли он «выстругать» из себя личность и вернуться домой?