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Букашечки
22 февраля в 10:00
Театр

Букашечки

Театр кукол

Добро пожаловать на «Крошечную сцену»! А что за крошки тут выступают? Чем они знамениты?

Друзья, только здесь вы услышите букашкин джаз и жабоперу — вершину насекомого искусства. Заинтригованы! Естественно! И всех тайн мы сразу не откроем!

Сцена лучше микроскопа, и без помех работает как радиоприемник. Вы замечали? Когда свет в зрительном зале уже погас, а спектакль еще не начинался, становится тихо, словно в лунную ночь в летнем саду. В тишине театра можно услышать: стук своего сердца и голос вдохновения.

На полчаса мы, дети и взрослые, можем стать ниже травы и тише воды. Достаточно изменить точку зрения и все вокруг преобразится. Присмотритесь и прислушайтесь: жуки, гусеницы, бабочки, светлячки и другие жители крошечного мира раскроют все свои, а заодно и ваши тайны. Полчаса на одной волне: это большое приключение для самых маленьких и абсолютно всех взрослых. Букашки дают живой концерт! Ваше место — в первых рядах!

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