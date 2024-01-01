Они снова в сборе — самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг! Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы Бременские музыканты ради подвига?
- Режиссёр
- Алексей Нужный
- Актёры
- Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Оксана Суркова, Павел Стонт
- Продолж.
- 115 мин.
- Премьера
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2024-01-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Комедия