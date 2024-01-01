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Бременские музыканты

«Пять Звезд»

11:15
13:35
15:55
18:15
20:35

«Люксор» (Есенина)

09:30
10:40
12:00
14:30
15:50
17:00
19:30
21:00

«Киномакс»

10:10
12:50
14:00
15:20
18:30

«Формула Кино»

10:40
13:05
15:30
17:55

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:40
13:15
15:50
18:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:25
18:10

«Пять Звезд»

11:15
13:35
15:55
18:15
20:35

«Киномакс»

10:10
12:50
14:00
15:20
18:30

«Формула Кино»

10:40
13:05
14:45
15:30
17:55

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:25
18:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:40
13:15
15:50
18:25

«Люксор» (Есенина)

09:30
10:40
12:00
14:30
15:50
17:00
19:30

«Пять Звезд»

11:15
13:35
15:55
18:15
20:35

«Киномакс»

10:10
12:50
14:00
15:20
18:10
20:00

«Формула Кино»

10:20
12:50
13:55
15:15
16:20
17:50
18:50
20:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:25
18:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:40
13:15
15:50
18:25

«Люксор» (Есенина)

09:30
10:40
12:00
14:30
15:50
17:00
19:30

«Пять Звезд»

11:15
13:35
15:55
18:15
20:35

«Киномакс»

12:00
12:50
14:00
15:20
18:30
19:45

«Формула Кино»

10:40
12:20
13:05
14:50
15:30
17:55

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:25
18:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:40
13:15
15:50
18:25

«Люксор» (Есенина)

09:30
10:40
12:00
14:30
15:50
17:00
19:30

«Пять Звезд»

11:15
13:35
15:55
18:15
20:35

«Киномакс»

10:10
12:50
14:00
15:20
18:30

«Формула Кино»

10:40
13:05
15:30
17:55

«Люксор» (Есенина)

10:20
10:40
13:00
15:40
15:50
18:10
20:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:25
18:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:40
13:15
15:50
18:25

«Пять Звезд»

11:15
13:35
15:55
18:15
20:35

«Киномакс»

10:10
12:50
14:00
15:20
18:30

«Формула Кино»

10:15
10:40
12:40
13:05
15:05
15:30
16:50
16:55
17:30
17:55

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:25
18:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:40
13:15
15:50
18:25

«Люксор» (Есенина)

09:30
10:40
12:00
14:30
15:50
17:00
19:30

«Пять Звезд»

11:15
13:35
15:55
18:15
20:35

«Киномакс»

10:10
12:50
14:00
15:20
18:30

«Формула Кино»

10:40
13:10
15:40
16:55
18:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:25
18:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:40
13:15
15:50
18:25

«Люксор» (Есенина)

09:30
10:40
12:00
14:30
15:50
17:00
19:30

Они снова в сборе — самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг! Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы Бременские музыканты ради подвига?

Режиссёр
Алексей Нужный
Актёры
Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Оксана Суркова, Павел Стонт
Продолж.
115 мин.
Премьера
2024-01-01 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези, Комедия