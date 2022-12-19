Правдивая история двух маленьких братьев 5 и 7 лет, которые, брошенные матерью в 1948 году, убегают в лес. 7 долгих лет они проведут одни в дикой природе без помощи, рассчитывая только на собственные силы. Десятилетия спустя, когда один из братьев бесследно исчезает, только второй знает, где его искать.