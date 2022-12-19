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Братья

Правдивая история двух маленьких братьев 5 и 7 лет, которые, брошенные матерью в 1948 году, убегают в лес. 7 долгих лет они проведут одни в дикой природе без помощи, рассчитывая только на собственные силы. Десятилетия спустя, когда один из братьев бесследно исчезает, только второй знает, где его искать.

Режиссёр
Оливье Касас
Актёры
Матье Кассовиц, Иван Атталь, Анаис Парелло, Альма Жодоровски, Жанна Абрахам, Леа Аршимбо, Сесиль Морель, Виктор Эскуде-Ури, Энцо Бонне, Вигго Феррейра-Редье
Продолж.
105 мин.
Премьера
2024-08-15 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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