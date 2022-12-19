Правдивая история двух маленьких братьев 5 и 7 лет, которые, брошенные матерью в 1948 году, убегают в лес. 7 долгих лет они проведут одни в дикой природе без помощи, рассчитывая только на собственные силы. Десятилетия спустя, когда один из братьев бесследно исчезает, только второй знает, где его искать.
- Режиссёр
- Оливье Касас
- Актёры
- Матье Кассовиц, Иван Атталь, Анаис Парелло, Альма Жодоровски, Жанна Абрахам, Леа Аршимбо, Сесиль Морель, Виктор Эскуде-Ури, Энцо Бонне, Вигго Феррейра-Редье
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
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2024-08-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма