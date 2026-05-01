Босх и Брейгель. Загадки мистической эпохи

С 6 июня 2026 в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка цифровых копий (жикле) произведений великих нидерландских художников конца XV — начала XVI вв.

Арт-галереи Vekarta в Москве являются площадками выставочной компании Арт-Экспо, которая работает на рынке с 2014 года и проводит в городах России образовательные проекты, нацеленные на знакомство зрителей с выдающимися образцами мирового художественного наследия. Не секрет, что оригиналы картин рассредоточены по всему миру в различных музеях и частных коллекциях. Современная техника печати «жикле» позволяет создавать на холсте эксклюзивные цифровые репродукции произведений живописи, по качеству исполнения и цветопередачи вполне соответствующие оригиналу. Копии в технике «жикле» служат средством популяризации лучших образцов мирового искусства, приобщения к его истории широкой зрительской аудитории.

Выставка представляет творчество двух прославленных художников Северного Возрождения, нидерландских мастеров конца XV — начала XVI веков Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего.

Ерун Антонисон ван Акен, более известный как Иерони́м Босх (1450-1516) — один из самых загадочных живописцев в истории европейского искусства. Потомственный художник, Босх унаследовал семейную художественную мастерскую в 1478 году. На основании результатов современных исследований творчества Босха искусствоведы относят к сохранившемуся наследию художника 10—12 графических работ и 25 живописных. Это триптихи, отдельные фрагменты и самостоятельные картины. Босх причудливо соединил в своих композициях черты средневековой фантастики, фольклора, философской притчи и сатиры. Исследователи наследия Босха пытаются расшифровать скрытый смысл изображённых им чудес и фантасмагорий, но картины художника по-прежнему остаются для зрителя таинственными и загадочными, оставляя свободу для многочисленных интерпретаций. В ХХ веке художника стали считать родоначальником искусства сюрреализма и абсурда. В его родном городе, голландском Хертогенбосе, открыт центр творчества Босха, в котором представлены копии всех произведений мастера.

Последователем, испытавшем наибольшее влияние Босха, был Питер Брейгель Старший (ок.1525/30-1569). Проживший недолгую жизнь, он был родоначальником разветвленной художественной династии, восемь членов которой работали на протяжении столетия и вошли в историю мирового искусства. Более тридцати из приблизительно сорока пяти картин Брейгеля (авторство которых доказано) посвящено изображению природы, деревни и её жителей. Главными героями работ художника стали простые крестьяне и ремесленники. Сорок три картины хранятся в музейных коллекциях двенадцати стран: Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, США, Франции, Чехии и Швейцарии. Поскольку названия картин не принадлежат авторам, а условно приняты музейными работниками и историками искусства, в различных воспроизведениях они могут различаться. На выставке представлено более полусотни большеформатных репродукций на холсте в уменьшенном, по сравнению с оригиналом, виде, которые сопровождаются развернутыми текстами с указанием подлинных размеров, техники и местонахождения подлинников произведений.